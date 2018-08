Turismo: Luxemburgo tem cerca de 64 mil camas

O Luxemburgo tem cerca de 64 mil camas nos estabelecimentos destinados ao alojamento de turistas, segundo dados do Eurostat referentes a 2016, divulgados hoje.

No total, naquele ano, o país contabilizava 63.862 lugares, menos 149 do que no ano anterior. Em causa estão estabelecimentos como hotéis, pousadas, parques de campismo e outras estruturas destinadas ao alojamento de curta duração.

Na comparação europeia, é a França quem lidera a lista, com 5,1 milhões de lugares, o que equivale a 16,4% da oferta total na União Europeia (UE). Itália (4,9 milhões) e Espanha (3,5 milhões) completam o pódio. Globalmente, os países do bloco tinham, em 2016, um total de 31,4 milhões de camas disponíveis para turistas.

Note-se que, segundo dados divulgados este mês pelo Ministério da Economia, foram contabilizadas 1.287.000 dormidas de turistas no Luxemburgo, entre janeiro e junho deste ano, um número que representa um aumento de 4,1%, face ao mesmo período do ano passado.

A maior parte dos visitantes chega de países próximos, nomeadamente da Bélgica e da Holanda.

Redação Latina