Turismo: Visitas guiadas dispararam no fim de semana de Pentecostes

As visitas guiadas à cidade do Luxemburgo dispararam no fim de semana de Pentecostes.

Entre os dias 18 e 21 de maio, o Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO) organizou 138 visitas, o que corresponde a um aumento de 35% face a 2017.

No que toca às Casamatas do Bock, 3.513 pessoas visitaram aquela que é uma das principais atrações turísticas do país. O número cresceu 9% em relação ao ano passado.

Quanto à origem dos turistas que recorreram ao balcão de informação do LCTO na praça Guillaume II, destacam-se os alemães. Os turistas vindos da vizinha Alemanha representam 30% do total, seguindo-se os franceses (19%), os luxemburgueses (9%), os britânicos (6%), os holandeses (6%) e os belgas (3%).

Redação Latina