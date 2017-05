U2 com novo tema: “The Little Things That Give You Away”

Os irlandeses U2 arrancaram com a sua mais recente digressão em tom de celebração do disco The Joshua Tree, 30 anos depois.

O pontapé de saída deu-se no Canadá, com um concerto em Vancouver, onde a banda aproveitou, entre os temas mais conhecidos do público, tocar e apresentar uma novidade, uma nova música que irá fazer parte do seu vindouro disco, intitulado Songs of Experience, ainda sem data de lançamento, segundo a Blitz, depois de a inicial ter sido adiada.

A música, que pode ouvir em baixo, chama-se “The Little Things That Give You Away” e é a primeira mostra do 14º álbum dos U2.