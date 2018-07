UE custa ao Luxemburgo 1,50 euros por dia e por habitante

350 a 380 milhões de euros por ano – equivalentes a 1,50 euros por dia e por habitante – é a fatura que a União Europeia cobra ao Luxemburgo.

Com a saída do Reino Unido do bloco europeu (Brexit), programada para 29 de março de 2019, aumenta o valor da contribuição financeira dos 27 Estados-membros para o bolo comunitário.

No caso do Luxemburgo, as estimativas apontam para um encargo anual que oscila entre 380 e 500 milhões de euros porque a Comissão Europeia propõe que o teto máximo de financiamento passe dos atuais 1,03%, a 28, para 1,114% do rendimento nacional bruto, a 27.

Estes dados foram revelados pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna – no âmbito de um debate em sede de comissão parlamentar sobre o projeto de orçamento europeu – tendo em conta que termina em 2020 o atual plano financeiro plurianual, que começou a ser aplicado em 2014.

A Comissão Europeia quer que se chegue a um acordo político, entre os Estados-membros, sobre o futuro orçamento europeu antes das eleições europeias, marcadas para maio de 2019.

O executivo de Bruxelas garante, dessa forma, a continuação dos financiamentos dos 27.

