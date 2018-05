UE festeja hoje o seu dia

9 de maio é o Dia da Europa.

Esta data tem um significado especial para o Luxemburgo, já que o fundador da União Europeia foi Robert Schuman, ministro francês dos Negócios Estrangeiros, nascido no grão-ducado.

Foi a 9 de maio de 1950, que Schuman pronunciou um discurso considerado visionário, idealizando a criação de uma autoridade comum para a produção de aço e de carvão da Alemanha e da França.

Um projeto ambicioso, mas que visava, igualmente, afastar o cenário de guerra entre as duas nações, cinco anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial.

A declaração de Schuman é considerada o início da criação da atual União Europeia.

Daí, o Dia da Europa ser celebrado anualmente a 9 de maio, num ambiente de festa que pretende aproximar a Europa dos cidadãos.

No Luxemburgo, as celebrações arrancam às 12h30, na place d’Armes, na cidade do Luxemburgo, na presença de membros do Governo, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu.

Os cidadãos também podem visitar ‘stands’ das instituições europeias, para descobrir as particularidades gastronómicas e turísticas de todos os Estados membros.

Além disso, também há para ver a exposição “Tout a commencé à Luxembourg”, no Cercle Cité, sobre o lugar central ocupado pelo país na construção europeia, desde os primórdios.

A parte oficial do evento vai ser encerrada com o habitual corte e distribuição de um grande bolo europeu, que assinala a efeméride.

Redação Latina