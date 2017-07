UEFA Futsal Cup: Letões, montenegrinos e kosovares no caminho do Differdange (C/ÁUDIO)

O FC Differdange 03 vai defrontar os campeões de futsal da Lituânia, do Montenegro e do Kosovo, na pré-eliminatória da UEFA Futsal Cup.

O sorteio foi realizado esta quinta-feira em Nyon, na Suíça.

Filipe Costa, diretor desportivo do FC Differdange, afirmou à Rádio Latina que tem pouca informação sobre os três adversários, o FK Vytis, da Lituânia, o KMF Titograd, do Montenegro e o FC Liburn, do Kosovo.

Filipe Costa adianta, no entanto, que espera adversários fortes, fisicamente.

No entanto, o campeão luxemburguês de futsal tem a vantagem de disputar este torneio, em casa.

Vai ser uma estreia inédita na história, ainda curta, da modalidade no Luxemburgo.

As infra-estruturas e o apoio da comuna de Differdange tiveram um peso importante na decisão da UEFA, sublinha Filipe Costa.

Os jogos do grupo B da pré-eliminatória disputam-se no recinto do Differdange entre o 22 e o 27 de agosto.

Só o primeiro de cada grupo é que se qualifica para a fase seguinte da Taça UEFA de futsal.

Redação Latina