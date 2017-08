UEFA Youth League: Campeão F91 estreia-se frente ao Sparta Praga

A equipa de juniores do F91 Dudelange vai defrontar os checos do Sparta Praga na primeira eliminatória da UEFA Youth League, ditou o sorteio desta terça-feira.

Esta é a primeira participação de uma equipa luxemburguesa na competição de juniores, para jogadores com menos de 19 anos.

O jogo da primeira mão realiza-se na quarta-feira, dia 27 de setembro, em Dudelange, e o da segunda disputa-se a 18 de outubro, em Praga.

Em caso de sucesso, o próximo adversário do F91 será o vencedor da eliminatória entre os franceses do Bordéus e os austríacos do Salzburgo.

Recorde-se que o Salzburgo é o atual detentor do troféu, graças à vitória na última final, frente ao Benfica, por 2-1.

Redação Latina (foto: Lusa)