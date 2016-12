ULC reivindica indexação suplementar dos salários e pensões

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) exige que os salários e pensões sejam duplamente indexados à inflacção.

O Director da ULC, Guy Goedert, sublinhou à Rádio Latina que a adaptação dos salários ao custo de vida não é suficiente para fazer face à perda do poder de compra dos consumidores.

Prevê-se um aumento de 2,5% dos salários e das pensões, para o primeiro trimestre de 2017.

No entanto, para a ULC, este aumento é insuficiente para repôr o poder de compra perdido. Por isso reivindica uma indexação suplementar de 1,5%, que “deve ser paga, em simultâneo com o ajustamento de 2,5%, no início de 2017”.

Na entrevista à Rádio Latina, o Director da ULC também fez referência ao estudo do STATEC, divulgado na semana passada, onde se lê que “uma pessoa que vive sozinha no Luxemburgo precisa de, pelo menos, 1.923 euros por mês para “viver decentemente”.

Ora, no entender da ULC, o número é irrealista, o que reforça, ainda mais, a necessidade de se avançar com mais uma indexação compensatória de salários e pensões.

Guy Goedert, Director da União Luxemburguesa dos Consumidores, que reivindica a aplicação de duas indexações salariais, de forma a fazer face aos aumentos dos preços e a colmatar a perda de poder de compra dos consumidores.

À indexação de 2,5%, anunciada para 2017, deve ser acrescentado um segundo aumento, de 1,5%, exige a ULC.