Um casal com dois filhos precisa de 3.935 euros para viver “decentemente” – STATEC

Um casal com dois filhos precisa de 3.935 euros por mês, para poder viver “decentemente” no Grão-Ducado. Isto, claro, se não morar na capital do país. Esta é a conclusão de um novo estudo do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), divulgado esta terça-feira.

Só para arcar com as despesas ligadas à habitação, uma família de quatro pessoas precisa, em média, de 1.469 euros por mês. A alimentação custa cerca de 883 euros e a vida social 548. Caso tenha um carro, um casal com dois filhos desembolsa, em média, 406 euros por mês em mobilidade. O vestuário custa 231 euros, a higiene pessoal 120 e as despesas com a saúde cifram-se em 45 euros, partindo do princípio que nenhum membro da família tem problemas de saúde.

Além disso, segundo as contas do STATEC, 222 euros são consagrados a outras necessidades das crianças. A tudo isto somam-se ainda 11 euros para a formação contínua, chegando-se assim ao valor de 3.935 euros.

Mas, para o montante ser suficiente, ambos os pais têm de trabalhar a tempo inteiro. Além disso, a família tem de andar sobretudo de transportes públicos e fazer a maior parte das refeições em casa. Quanto a férias, o orçamento dá apenas para uma viagem por ano.

Redação Latina