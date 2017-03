Um Dia – Uma Mulher : Liliana Bento é a primeira secretária sindical do setor da construção no Luxemburgo

Prosseguimos a nossa série “Um Dia – Uma Mulher”, à margem do Dia Internacional das Mulheres que se assinala quarta-feira.

Hoje convidamos Liliana Bento, a primeira mulher sindicalista do Luxemburgo a defender os direitos dos trabalhadores do setor da construção. Desde as últimas eleições sociais, em 2013, que é secretária sindical desse departamento na central sindical LCGB.

Liliana Bento é jurista de formação, tendo exercido durante 15 anos, em Portugal.

Emigrou para o Grão-Ducado há cinco anos e quando cá chegou teve cinco meses à procura de emprego e acabou, finalmente, por arranjar uma vaga no setor das limpezas. Uma experiência que a fez valorizar ainda mais as profissionais deste setor.

O primeiro contacto com o sindicato cristão começou por uma colaboração externa. Depois surge o convite para a vice-presidência da secção portuguesa da LCGB.

Em contacto diário com um setor dominado por homens, Liliana Bento considera que “ser mulher e portuguesa” é uma vantagem. Diz também ter sido “muito bem recebida”, sem qualquer tipo de obstáculo ou de discriminação.

Liliana Bento, secretária sindical da LCGB, foi a convidada desta segunda-feira de “Um Dia – Uma Mulher”, uma série que a Rádio Latina está a levar a cabo, sobre mulheres lusófonas e portuguesas, que merecem ser destacadas, no Luxemburgo.

Redação Latina