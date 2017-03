Um Dia – Uma Mulher: “Orgulho-me de ter criado a minha própria marca” – Jael Redinha

Foto: Tânia Abreu

Tem 31 anos, lançou a sua própria marca de roupa em 2012 e já exportou o negócio para Portugal. Falamos de Jael Redinha, a convidada de hoje na série “Um Dia – Uma Mulher”, que a Rádio Latina difunde a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala amanhã.

Jael Redinha estudou gestão de empresas e há cinco anos lançou-se na área do têxtil, uma paixão que herdou do avô que também trabalhou na costura. Naceu assim o projeto Jael Curiel, a primeira marca luxemburguesa com loja.

O lançamento da primeira coleção, com cerca de 1.500 peças é, sem dúvida, para já, o momento alto da carreira da jovem empresária.

A loja no centro da cidade do Luxemburgo viajou entretanto para o Chiado, em Lisboa, onde Jael está a viver há três meses. No Luxemburgo, a jovem empresária continua a fazer vendas privadas e por encomenda e a explorar a área do vestuário de trabalho (para hotéis, bancos, etc.). O projeto para o futuro é continuar entre ‘cá e lá’.

Ao longo da carreira, a empresária diz que a idade tem sido o principal obstáculo, mas reconhece que ainda há muitos preconceitos em relação ao lugar da mulher no mundo dos negócios.

Jael Redinha sublinha também que as mulheres enfrentam muitos desafios e têm sempre de mostrar aquilo que valem.

