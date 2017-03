Um Dia – Uma Mulher: Tânia Silva lança-se na política

Foto: Facebook Tânia Silva

Hoje é Dia Internacional da Mulher. E como o prometido é devido, termina hoje, com mais um percurso no feminino, a série “Um Dia – Uma Mulher”.

A convidada desta quarta-feira é Tânia Silva, a jovem lusodescendente que pôs o país inteiro a falar sobre a doença de Lyme.

Em 2015, a jovem de 25 anos, atingida pela patologia, lançou uma petição sobre a doença de Lyme, que foi assinada por mais de oito mil pessoas e chegou ao Parlamento. Entretanto criou uma associação, a Lyme Lux, que promove a prevenção e dá apoio aos doentes. Tânia Silva considera que, desde o lançamento da iniciativa, houve muitos progressos.

Apesar dos avanços, a jovem lusodescendente mantém-se humilde.

Agora, tem um novo desafio pela frente: será candidata às eleições comunais de outubro, pelo partido LSAP.

Aos 25 anos de idade, Tânia Silva sente-se preparada para entrar na política. Uma área que, no seu entender, está ligada ao mundo associativo.

Tânia Silva espera que o seu percurso – com todas as dificuldades que encontrou pelo caminho – possa inspirar outras mulheres e sublinha que a política precisa de cunho feminino.

