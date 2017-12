Um mês e meio de elétrico gratuito já a partir de domingo

O elétrico da cidade do Luxemburgo começa a circular no próximo domingo e durante um mês e meio não vai ser preciso pagar.

Como anunciado pelo ministro do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, François Bausch, o novo meio de transporte da capital vai ser gratuito até 31 de janeiro de 2018.

A inauguração do elétrico está marcada para as 12:30 de domingo. Nesse dia, entra em serviço o primeiro troço que liga a LuxExpo à Ponte Vermelha.

De segunda a sexta-feira, o primeiro elétrico do dia arranca às 4:42 da LuxExpo, circulando de seis em seis minutos, entre as 06:30 e as 19:30. Fora destes horários, terá uma cadência de 10 a 15 minutos.

Ao sábado, a primeira saída da LuxExpo acontece às 05:40. A cadência é de 10 minutos entre as 08:00 e as 19:30. Ao domingo, circulará de 15 em 15 minutos.

Redação Latina (Foto: Luxtram)