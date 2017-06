Um quarto das crianças vive em pobreza relativa no Luxemburgo – Unicef (C/ÁUDIO)

Um quarto das crianças no Luxemburgo vive na chamada “pobreza relativa”, ou seja, em agregados familiares cujos rendimentos são inferiores a 60% do salário médio nacional. Esta é uma das conclusões da edição 2017 do relatório “Innocenti”, da Unicef, que analisou a situação das crianças em 41 países ricos.

Esta taxa tem vindo a aumentar nos países ricos e tem repercussões ao nível da nutrição das crianças e do acesso a bens materiais como vestuário e material escolar. Foi isso mesmo que Sandra Visscher, diretora da Unicef Luxemburgo, explicou à Rádio Latina.

Em matéria de violência, o estudo conclui que 13% das mulheres no Luxemburgo dizem ter sido vítimas de agressões sexuais por parte de adultos antes dos 15 anos de idade. Sandra Visscher diz que o Luxemburgo tem um problema em matéria de violência e que é preciso perceber porquê.

Na edição 2017 do estudo “Innocenti”, que analisou 41 países a partir de nove indicadores que influenciam o bem-estar dos menores, o Luxemburgo surge em 14° lugar na classificação geral.

O ‘ranking’ é liderado por Noruega, Alemanha e Dinamarca. No outro extremo, estão Roménia, Bulgária e Chile.

Redação Latina