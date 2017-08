Um quarto dos bebés nasce no verão – Eurostat

Na União Europeia, um quarto dos bebés nascem no verão. Em 2015, nasceram 1,3 milhões de bebés nos meses de junho, julho e agosto, segundo dados do Eurostat. O número corresponde a 26% do total de nascimentos.

No Luxemburgo, nesse ano, nasceram 6.115 bebés, cerca de 27% dos quais em junho, julho e agosto.

Ainda por cá, o mês de julho foi aquele que registou mais nascimentos (593). Já fevereiro foi o mês em que houve menos (466).

A Lituânia é o Estado-membro onde mais mulheres deram à luz verão, em 2015, com 28% dos nascimentos registados nos meses de junho, julho e agosto. Por outro lado, Malta foi o país da UE com a menor taxa de bebés nascidos na estação mais quente do ano (24%).

Redação Latina