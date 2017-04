Um quinto das queixas por atentado ao pudor e violação envolve menores – ECPAT Luxemburgo

Vinte por cento das queixas por atentado ao pudor e violação, no Luxemburgo, estão relacionadas com menores, de acordo com a secção nacional da ECPAT, organização não-governamental (ONG) de luta contra a exploração sexual de crianças.

À Rádio Latina, o diretor da ECPAT Luxemburgo, Thomas Kauffmann, disse que também os casos de aliciamento de menores na Internet – o chamado grooming – têm vindo a aumentar.

Estima-se em cerca de 2 milhões o número de menores, sobretudo raparigas, vítimas de exploração sexual em todo o mundo.

Embora, por cá, os dados estatísticos sejam escassos, Thomas Kauffmann sublinha que o Luxemburgo não escapa ao flagelo.

Quanto à prostituição, o diretor da ONG diz que é “raro” encontrar no Luxemburgo menores neste meio.

A organização acaba de lançar uma nova campanha. Etiquetas para malas de viagem com a frase “Eu protejo as crianças com a ECPAT Luxemburgo” (em inglês, luxemburguês e francês) são vendidas a um euro.

Metade dos fundos angariados servirão para financiar projetos de luta contra a exploração sexual de menores para fins comerciais no turismo e em viagens.

A ECPAT tem projetos em vários países, entre os quais Marrocos, Senegal e Cabo Verde.

As etiquetas da ECPAT Luxemburgo podem ser encomendadas através do e-mail info@ecpat.lu.

Redação Latina

(Foto: ECPAT Luxembourg)