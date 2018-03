Mais de um quinto dos jovens adultos do Luxemburgo trabalha aos fins de semana.

Segundo dados do Eurostat, referentes a 2016, 21,6% dos residentes dos 20 aos 34 anos de idade trabalham ao sábado e ao domingo, taxa que fica bastante abaixo da média europeia de 29%.

A Grécia é o país com a taxa mais elevada, a rondar os 47%. No outro extremo fica a Hungria, com 11%.

Redação Latina