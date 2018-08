Uma das vítimas mortais do acidente em Mira vivia no Luxemburgo

Uma das crianças que morreu num acidente de viação em Mira, no domingo, vivia no Luxemburgo. A informação foi confirmada à Rádio Latina por fonte da GNR.

Trata-se de um menino de 10 anos, que estava a passar férias em Portugal com familiares.

O acidente fatal aconteceu no domingo, em Mira, distrito de Coimbra, provocando dois mortos e oito feridos. Ambas as vítimas mortais são menores de idade: o rapaz de 10 anos e uma menina de 13.

O acidente, que aconteceu numa variante que liga as localidades de Mira e Praia de Mira, envolveu três viaturas. Segundo fonte da autarquia, citada pela agência Lusa, o sinistro decorreu de uma colisão frontal entre duas viaturas “numa zona entre duas rotundas, com muito bom piso, uma reta com muita visibilidade”. A terceira viatura envolvida despistou-se e capotou fora da estrada.

