UNI.LU lança programa pré-escolar de leitura (C/AUDIO)

Familiarizar as crianças do ensino pré-escolar com a leitura, para prevenir dificuldades de aprendizagem mais tarde. Eis o objetivo do LALA (“Lauter Lëschteg Lauter” ou “muitos sons engraçados”, numa tradução livre), um programa que está a ser desenvolvido por investigadores da Universidade do Luxemburgo.

Na prática, o LALA consiste na realização de jogos linguísticos e atividades em luxemburguês na sala de aula. As crianças ganham assim mais competências que podem facilitar, mais tarde, o processo de aprendizagem e a alfabetização em alemão, como referiu à Rádio Latina Pascale Engel de Abreu, coordenadora do projeto.

O projeto-piloto foi lançado há cinco anos em oito escolas do país, envolvendo mais de 200 crianças. Os primeiros resultados confirmam que os alunos que participaram no programa obtiveram melhores resultados do que os outros. Pascale Engel de Abreu destaca sobretudo o progresso das crianças que não falam luxemburguês em casa.

Embora seja concebido no idioma de Dicks, o LALA dá às crianças a possibilidade de recorreram às línguas maternas que falam em casa. Além disso, a linguagem simples do professor é complementada com suportes audiovisuais que tornam o programa acessível às crianças recém-chegadas.

Os investigadores estão neste momento a afinar os últimos detalhes do programa, que estará pronto no final deste ano e, teoricamente, poderá chegar às escolas já no próximo ano letivo. Tudo depende da vontade política, mas, segundo Pascale Engel de Abreu, o feedback do Governo tem sido positivo.

Redação Latina