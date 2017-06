Unicef: Luxemburgo é 14° em matéria de bem-estar das crianças

Entre 41 países ricos, o Luxemburgo é o 14° mais bem posicionado em matéria de bem-estar das crianças, de acordo com a edição 2017 do relatório ‘Innocenti’ da Unicef, que será apresentada em detalhe esta terça-feira.

Trata-se do primeiro relatório que avalia a situação das crianças em 41 países ricos. A análise é feita com base nos objetivos em matéria de desenvolvimento sustentável considerados importantes para o bem-estar dos menores.

A edição 2017 do relatório, cuja apresentação está marcada para as14:00, lembra que mesmo nos países ricos o progresso não beneficia todas as crianças. A Unicef ressalva que esse progresso pode, por vezes, acentuar ainda mais as desigualdades.

Redação Latina