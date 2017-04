Universidade do Luxemburgo é 11ª no ranking das melhores universidades jovens

A Universidade do Luxemburgo (UNI.LU) volta este ano a aparecer entre as as melhores universidades do mundo com menos de 50 anos.

De acordo com o Ranking das Universidades Jovens (“Young University Ranking”, em inglês), da revista britânica Times Higher Education, a instituição de ensino superior luxemburguesa aparece no 11º lugar numa lista de 200 universidades. É uma subida de três posições face a 2016.

O ranking é liderado pela Escola Politécnica Federal da Lausana, na Suíça, seguindo-se a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong e depois a Universidade Tecnológica de nanyang, em Singapura.

A classificação foi divulgada esta quarta-feira numa cimeira realizada na Universidade Tecnológica de Queensland, em Brisbane, na Austrália. O ranking é elaborado com base em aspetos como ensino, investigação e panorama internacional.

A UNI.LU tem atualmente mais de 5 mil estudantes inscritos, 55% dos quais são estrangeiros.

Redação Latina