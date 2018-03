Universidade do Luxemburgo aberta ao público amanhã

A Universidade do Luxemburgo vai estar aberta ao público ao longo do dia de amanhã. Os interessados vão poder visitar o campus de Belval, em Esch-sur-Alzette, entre as 09:00 e as 16:00.

A iniciativa anual serve para dar a conhecer as instalações da universidade aos eventuais futuros estudantes, estando agendadas apresentações sobre a universidade, cursos, mestrados e programas de intercâmbio.

Os interessados podem também fazer uma visita guiada à instituição. Estarão abertas ao público, por exemplo, as salas de aula e as residências universitárias.

Redação Latina