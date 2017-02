Universidade do Luxemburgo está no bom caminho – avaliação externa

A Universidade do Luxemburgo (UNI) está no bom caminho. Pelo menos é essa a principal conclusão da avaliação externa, divulgada ontem, de acordo com o ministro-adjunto do Ensino Superior, Marc Hansen.

Em causa esteve o período 2012-2015, tratando-se da primeira vez que a todas atividades de investigação foram avaliadas de forma sistemática e alvo de uma análise aprofundada por cerca de 50 peritos internacionais. Além da área da investigação, foram tidos em conta aspetos institucionais como a gestão, o controlo da qualidade e o ensino.

De acordo com Marc Hansen, 70% dos centros da universidade apresentam “resultados excelentes, quer em qualidade quer em quantidade”. A avaliação qualifica também como positiva a motivação do pessoal e as “condições favoráveis”, em termos de salários, orçamento e infraestruturas.

O ministro-adjunto diz ainda que a UNI tem conseguido impor-se no panorama internacional em várias áreas da investigação, algo que tem tido um impacto na economia do país.

Mas nem tudo são rosas. O relatório alerta para alguns problemas ao nível da garantia de qualidade, desenvolvimento de estratégias de investigação e da participação estudantil nos processos de decisão

Esta foi a terceira grande avaliação à instituição desde a sua criação, em 2003.

