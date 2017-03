Universidade do Luxemburgo vai abrir curso de medicina em 2020

A Universidade do Luxemburgo (UNI.LU) vai abrir um curso de medicina (“bachelor académique”) em 2020. O anúncio foi feito no Parlamento pelos ministros da Saúde, Lydia Mutsch, e do Ensino Superior, Marc Hansen.

O novo curso vem completar a oferta existente, já que desde 2005/2006 os estudantes podem fazer o primeiro ano do curso de medicina na universidade luxemburguesa. Os critérios para entrar no curso serão os mesmos do primeiro ano de medicina: ter certificado do nível C1 em francês e alemão ou ter frequentado o ensino luxemburguês durante dez anos.

De acordo com os ministros, o curso será dado em “estreita cooperação” com outras universidades. Para já, há acordo firmado com as universidades de Estrasburgo e da Lorena, estando ainda previstas convenções com instituições alemãs e belgas.

Quanto ao orçamento para preparar a implementação do curso, a Universidade do Luxemburgo vai receber 1,6 milhões de euros em 2018 e 4 milhões em 2019. Depois, receberá entre 7 e 8 milhões de euros por ano. A primeira avaliação do programa será feita em 2023, com vista à eventual criação de um mestrado.

Além do curso de medicina, Lydia Mutsch e Marc Hansen anunciaram a criação de duas novas especializações, em neurologia e oncologia, já a partir de 2019.

