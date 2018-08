Universidade do Luxemburgo reforça formação a partir de 2019/20

A Universidade do Luxemburgo vai aumentar a sua oferta em termos de formação. O conselho de administração da instituição deu luz verde à criação de duas novas formações contínuas, já a partir do ano letivo 2019/2020.

Uma delas é o mestrado para veterinários Master in Production Animal Health. A outra chama-se Certificate in Owning and Investing in Art, lançada em colaboração com a Christie’s Education. O principal objetivo é formar os participantes sobre o quadro jurídico e financeiro das transações comerciais no mercado da arte.

A decisão de avançar com estas formações foi tomada na penúltima reunião do atual conselho e administração da universidade. A próxima está agendada para o dia 20 de outubro, poucas semanas antes de o novo conselho assumir funções, a 1 de dezembro.

Redação Latina