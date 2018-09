Universidade recebe subsídio de 2,5 ME destinado à ciência de dados

São 2,5 milhões de euros (ME) para apoiar a investigação na área da ciência de dados. A Universidade do Luxemburgo acaba de receber um subsídio da European Research Area (ERA), no quadro do programa Horizonte 2020 da União Europeia (UE).

Com este envelope financeiro, que abrange o período 2019-2024, a universidade vai criar um grupo de investigação de alto nível na chamada ‘estatística matemática’ (“statistique mathématique”, em francês) e ciência de dados. É a primeira vez que a instituição de ensino superior luxemburguesa recebe este financiamento.

A aposta nesta área científica surge para colmatar uma lacuna no que toca aos temas de pesquisa da universidade. Segundo uma nota divulgada pela instituição, o objetivo é colocar o Luxemburgo numa posição de destaque em matéria de investigação em matemática.

O projeto é também sinónimo de criação de emprego. Para assegurar o desenvolvimento da iniciativa, a universidade vai recrutar um professor com contrato sem termo e cinco investigadores. As candidaturas ao cargo de professor de estatística matemática e ciência de dados podem ser entregues até ao dia 1 de janeiro de 2019, através do ‘portal emprego’ da universidade.

Redação Latina