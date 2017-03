US Esch regressa às vitórias

A equipa da US Esch regressou hoje às vitórias ao receber e vencer o Hesperange, por 3-1, em jogo da 19° jornada da Promoção de Honra.

Rodrigues, com um bis (63m, 79m) e Graça (93m) marcaram os golos da US Esch, orientada pelo treinador português Pedro Resende, que está suspenso por dois meses, ou seja até ao fim do campeonato.

Swistek (15m) fez o tento de honra do Hesperange.

Com este resultado, a US Esch lidera isolada com 47 pontos, mais três do que o Rodange que nesta ronda venceu o Begge, por 2-1, e soma 44 pontos.

Já o terceiro classificado, o Wiltz foi ao reduto do Mamer empatar (1-1). Um resultado que permite à equipa do norte manter o terceiro posto, com 35 pontos, mais um do que o Hostert que hoje foi ganhar ao reduto do Etzella, por 5-2.

Resultados da 19° jornada da Promoção de honra:

Beggen 1-2 Rodange

US Esch 3-1 Hesper

Mamer 1-1 Wooltz 71

Etzella 2-5 Hueschtert

FF Norden 2-0 Gréiwemaacher

Mäertert-Waasserbëlleg – Bissen (27/03, 20:00)

Sandweiler – Monnerech (05/04, 19:30).