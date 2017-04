US Esch e Rodange garantem subida à Liga BGL

A US Esch garantiu hoje a subida inédita à Liga BGL de futebol após receber e empatar com o Mondercange (1-1), em jogo da 23° jornada da Promoção de Honra.

Com o resultado a US Esch, fundada em 1913, sobe pela primeira vez ao escalão máximo do futebol luxemburguês nos 104 anos de história do clube da ‘capital do ferro’.

Em quatro épocas a equipa, orientada pelo treinador português Pedro Resende, ascendeu da 2° divisão luxemburguesa para a Liga BGL. Pelo meio sagrou-se campeão da 1° divisão e, este ano, está bem encaminhada para se sagrar campeão da Promoção de Honra.

“É uma honra enorme liderar este grupo de pessoas magníficas. É uma época histórica para o clube que pela primeira vez chegou às meias-finais da Taça do Luxemburgo de futebol e subiu à Liga BGL”, disse, à RADIO LATINA, Pedro Ferreira, presidente da US Esch.

No final do jogo, jogadores, staff técnico, direção e adeptos fizeram a festa da subida histórica.

A US Esch soma agora 53 pontos.

No outros jogos da tarde, o Rodange (2° classificado, com 52 pontos) foi ao terreno do Etzella ganhar 3-1, e garantiu a subida à Liga BGL de futebol. O Rodange que 17 anos depois volta à principal liga luxemburguesa de futebol.

US Esch e Rodange vão assim juntar-se à elite do futebol luxemburguês na época 2017/18.

Resultados da 23° jornada da Promoção de Honra :

Hueschtert 3-1 Gréiwemaacher

Etzella 1-3 RodangE

Hesper 0-3 Wooltz 71

US Esch 1-1 Monnerech

FF Norden 2-2 Sandweiler

Mamer 3-1 Bissen

Mäertert-Waasserbëlleg 3-0 Beggen.