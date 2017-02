Uso da burca é falso debate no Luxemburgo – David Wagner (C/ÁUDIO)

Foto: Lusa

O partido Déi Lénk (A Esquerda) considera que o uso do véu islâmico integral é um falso debate no Luxemburgo.

Depois de o Governo ter anunciado na semana passada que está a analisar a possibilidade de criar uma lei que proíba o uso da burca nos locais públicos, o Déi Lénk lembra que há menos de 20 mulheres que usam o véu islâmico no país.

O deputado David Wagner afirmou à Rádio Latina, que a discussão só serve para alimentar o medo dos muçulmanos.

Quanto à necessidade, ou não, de legislar sobre esta matéria, o Déi Lénk defende o ‘status quo’. As comunas é que devem decidir se consideram, ou não, necessário intervir, já que dispõem de regulamentos que lhes dão carta-branca, nesse sentido.

David Wagner qualifica de “malsã” a especulação sobre o que as mulheres devem, ou não, vestir.

David Wagner, deputado do Déi Lénk, um opositor da criação de uma lei que proíba o uso do véu islâmico integral em locais públicos, no Luxemburgo.

Redação Latina