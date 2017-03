Nas próximas semanas, vai começar a ser mais visível a aquisição dos cinemas Utopolis por parte do grupo belga Kinepolis, uma compra formalizada há cerca de um ano e meio.

Os nomes comerciais das salas de cinema vão mudar. Os Utopolis Kirchberg e Belval vão passar a chamar-se Kinepolis Kirchberg e Kinepolis Belval. A designação do Ciné Utopia será no entanto mantida.

Já a partir de 5 de abril, as transações em ambos os cinemas vão começar a ser feitas através do sistema de software do grupo Kinepolis, enquanto o site www.utopolis.lu vai dar lugar ao www.kinepolisluxembourg.lu. Também em abril entram em vigor os cartões de descontos ‘Movie Card’ e ‘Family Card’.

Outra das alterações previstas numa primeira fase diz respeito à instalação de máquinas de venda automática de bilhetes nos cinemas de Kirchberg e Belval. Ao nível da decoração, dentro das salas, vai haver tapetes e cadeiras novas, mais confortáveis, com uma mesa para pousar as bebidas e petiscos e com um cabide para pendurar casacos.

Para o início do próximo ano, estão previstas obras de renovação dos edifícios. Será nessa altura que serão substituídas as insígnias com os nomes dos cinemas, colocadas no exterior dos edifícios.

