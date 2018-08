Vacina contra bactéria que pode causar meningites e pneumonias comparticipada a 100%

As pessoas com 65 anos ou mais e os grupos considerados de risco vão deixar de pagar a vacina contra uma bactéria que pode causar meningites e pneumonias. Os ministérios da Saúde e da Segurança Social anunciaram hoje que a chamada vacina pneumocócica vai passar a ser comparticipada a 100% já a partir do dia 1 de setembro.

A convenção que estipula a alteração foi assinada pelos ministros competentes, Lydia Mutsch e Romain Schneider, e pelo presidente da Caixa Nacional de Saúde, Paul Schmit.

O pneumococo é uma bactéria que pode causar meningites, septicemias, pneumonias e outras infeções invasivas graves. O germe é a principal causa das meningites em crianças e está também associado a septicemias e pneumonias em crianças, idosos e pessoas consideradas frágeis como por exemplo aquelas com o sistema imunitário debilitado. São infeções que podem ser mortais ou deixar sequelas graves.

A comparticipação a 100% do fármaco tem como objetivo prevenir as infeções, minimizando assim os riscos de complicações que, por sua vez, podem conduzir a mortes prematuras. A lista das pessoas abrangidas pela medida pode ser consultada no site do Governo.

Com base nos dados dos países vizinhos, a Direção da Saúde estima em cerca de 1.000 as pessoas que todos os anos são atingidas por este tipo de infeções no Luxemburgo. Cerca de cem não sobrevivem.

