Vacina HPV: Portuguesas na linha da frente

Seis em cada dez raparigas são vacinadas no Luxemburgo contra a infeção pelo vírus do papiloma humano (HPV).

O Ministério da Saúde lançou em 2008 um programa abrangente de vacinação gratuita, para raparigas dos 12 aos 17 anos. A partir de 2015 o programa ficou limitado às adolescentes dos 11 aos 13 anos, com vacinas administradas em duas doses.

O Laboratório Nacional de Saúde (LNS) fez um balanço e apurou que só se vacinaram 62% das adolescentes nascidas entre 1991 e 2003.

A cobertura varia em função das regiões – mais forte a leste e a sudoeste – e das nacionalidades (80% de portugueses, 47% de alemães, 39% de franceses, 54% de luxemburgueses e 51% de belgas).

Quando afeta os órgãos genitais o vírus é uma infeção transmitida sexualmente. O sexo desprotegido é a principal causa da transmissão.

O HPV pode ser controlado, mas ainda não há cura contra o vírus. Quando não é tratado, torna-se a principal causa do desenvolvimento do cancro do colo do útero.

Noventa e nove por cento das mulheres que sofrem do cancro do colo do útero foram infetadas por esse vírus.

Redação Latina