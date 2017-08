Vagas de emprego declaradas na ADEM aumentaram 15,9% num ano

No mês de julho, as empresas notificaram a ADEM 2.905 vagas de emprego. É um crescimento de 15,9% face a igual período do ano passado.

Só no mês passado havia 6.460 postos de trabalho disponíveis na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). Trata-se do número mais elevado, desde dezembro do ano passado.

De acordo com os últimos dados do centro de emprego, o segmento do apoio às empresas é a área que mais vagas regista, com 2.245. O setor da construção, com 697 vagas, e a área dos serviços ao domicílio, com 587, completam o pódio.

Estes números revelam, uma vez mais, que as qualificações dos desempregados inscritos na ADEM não correspondem aos perfis procurados pelas empresas.

A taxa de desemprego estabilizou no mês passado, nos 6,1% da população ativa.

Redação Latina