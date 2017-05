Os últimos anos de vida de Michael Jackson serão recordados numa biopic que o canal de televisão norte-americano Lifetime irá estrear.

Baseada no livro editado em 2014 e escrito por dois guarda-costas do músico, Searching for Neverland é o título do filme que coloca o Rei da Pop em destaque no pequeno ecrã com estreia agendada para 29 de maio.

No lugar de Michael Jackson estará Navi, intitulado o “melhor imitador do mundo”. Pode ver o primeiro trailer em baixo: