Vai ser proibido andar com o rosto coberto em alguns locais públicos

Vai mesmo ser proibido andar com o rosto coberto em alguns locais públicos no Luxemburgo. O Parlamento deu luz verde ao projeto de lei que proíbe a dissimulação do rosto em determinados locais públicos. A primeira lei sobre esta questão foi validada com os votos favoráveis da maioria governamental. Os 28 membros da oposiçâo – CSV, ADR e Déi Lénk – votaram contra.

Apresentado no ano passado, o texto do ministro da Justiça, Félix Braz, tem como objetivo proibir a dissimulação do rosto em vários locais públicos – como transportes, escolas e hospitais –, mas há exceções à regra.

O texto estipula a possibilidade de cobrir a cara “no âmbito de eventos desportivos, festas e manifestações artísticas ou tradicionais, nas quais é hábito dissimular o rosto, total ou parcialmente”. Uma festa de Carnaval ou um torneio de esgrima são dois exemplos de eventos que não serão condicionados pela lei.

O texto do ministro lusodescendente especifica também que o uso de uma máscara por motivos de saúde pressupõe um atestado médico.

Segundo o projeto de lei de Félix Braz, o desrespeito da lei será punido com uma multa de 25 euros a 250 euros.

