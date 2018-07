Vai ser mais fácil mudar de sexo e de nome no registo civil

O Parlamento deu luz verde, esta quarta-feira, ao projeto/lei que visa simplificar as regras para mudar de sexo e de nome no registo civil.

O diploma foi aprovado com os votos favoráveis do CSV, DP, LSAP, Déi Gréng e Déi Lénk. Só os três deputados do ADR é que votaram contra.

A lei simplifica e acelera a alteração nos documentos de identificação.

O procedimento judicial vai ser transformado num outro, meramente administrativo.

Deixa de ser necessário apresentar certificados médicos, fazer intervenções cirúrgicas ou tratamentos hormonais para comprovar a vontade de mudar de sexo no papel.

Para as pessoas transgénero e intersexuais basta que se apresentem publicamente como sendo do sexo oposto e que o meio familiar, profissional e de amigos também reconheçam essa mudança.

O pedido para alterar o sexo e o nome no registo civil deve ser feito por escrito, sendo também necessário juntar ao pedido uma certidão de nascimento e um certificado do registo criminal.

Os critérios são os mesmos para os menores, com o acordo dos pais. Se os encarregados de educação não concordarem com a vontade expressa dos menores, a decisão ficará a cargo de um tribunal.

Para as crianças com menos de cinco anos o pedido de alteração de sexo no registo civil terá de passar sempre por um tribunal.

Redação Latina