Vai um jantar a 50 metros de altura?

Se gosta de alturas e de comida gourmet, então, esta notícia é para si.

O Dinner in the sky vai estar no Luxemburgo entre os dias 27 e 30 de setembro.

Uma grua com uma estrutura, com espaço para 22 pessoas, vai estar suspensa no céu do grão-ducado, proporcionado refeições que prometem ser inesquecíveis.

Além dos convidados, cada subida ao “céu” contará com a prestação de dois dos melhores chefes de cozinha do Luxemburgo.

As reservas são obrigatórias e limitadas, até porque no dia 27 de setembro haverá um jantar privado, por convite. Os interessados podem visitar o site dinnerinthesky.lu para saber mais pormenores.

O Dinner in the sky esteve no castelo de Septfontaines, em 2013. Desta vez, ficará na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina