Várias estradas cortadas devido a inundações nas imediações do rio Mosela

O caudal do rio Mosela continua a subir, mas as autoridades preveem uma descida nas próximas horas.

Segundo o último boletim do serviço de navegação do Ministério das Infraestruturas, o caudal do rio Mosela deve atingir esta manhã o seu pico em Remich, entre 7 metros e 7,10 metros. No entanto, o serviço de navegação sublinha que o nível das águas deverá começar a baixar a partir desta manhã, devendo descer para o nível de vigilância de 5,30 metros na terça-feira.

Sem surpresas, as condições atuais estão a tornar a circulação impossível em várias estradas situadas na região da Mosela. Desde domingo que a zona de Remich e Stadtbredimus está inundada, e em vez de ver carros a circular, veem-se barcos.

O serviço nacional de meteorologia (Meteolux) mantém o alerta amarelo para quase todo o país, à exceção da região norte, devido às inundações.

Redação Latina