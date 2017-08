Várias universidades alemãs estarão a fechar a porta a estudantes luxemburgueses – deputada

Várias universidades alemãs estarão a fechar a porta a estudantes luxemburgueses, de acordo com a deputada Françoise Hetto-Gaasch.

Em causa estarão algumas instituições da Renânia do Norte Vestefália, nomeadamente das cidades de Düsseldorf e Aix-la-Chapelle, que terão deixado de admitir estudantes de medicina provenientes da Universidade do Luxemburgo.

Com base nestes dados, a deputada do Partido Cristão Social (CSV) decidiu interpelar o ministro do Ensino Superior, sobre o assunto.

Numa questão parlamentar, Françoise Hetto-Gaasch que saber várias coisas, nomeadamente se o ministro pode confirmar esta informação e se os estudantes luxemburgueses foram informados previamente.

A deputada quer ainda saber se há soluções alternativas para os visados e se o problema abrange também outras regiões da Alemanha.

