Vários bancos não estão a aplicar aumento do cheque-refeição – OGBL

Há bancos que não estão a aplicar o aumento do valor dos cheques-refeição. A denúncia é da OGBL e surge na sequência de uma diretiva da ABBL, que terá recomendado aos seus membros que não apliquem o aumento do montante – de 8,40 para 10,80 euros –, uma medida contida na reforma fiscal. A razão, essa, não é muito clara.

O aumento foi anunciado pelo Governo em abril do ano passado, com o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, a garantir que se tratava de “uma medida para aumentar o poder de compra dos trabalhadores, sem implicar despesas suplementares para as empresas”. Mas o facto de vários bancos se recusarem a aplicar o aumento parece significar que afinal há custos para os patrões, e essa é uma questão que a OGBL quer ver esclarecida, até porque, no fim de contas, os lesados são os trabalhadores, como disse à Rádio Latina Lena Batal, secretária-sindical.

Várias dúvidas quanto ao aumento do valor do cheque-refeição. A Rádio Latina já pediu esclarecimentos à ABBL e aguarda agora resposta. Entretanto, a OGBL não poupa críticas ao setor financeiro, sublinhando que a promessa feita aos trabalhadores não está a ser cumprida.

Sem revelar números, Lena Batal garante que há vários “grandes bancos” no Luxemburgo que não estão a aplicar o aumento, algo que qualifica de “aberrante” tendo em conta que se trata de um setor com lucros.

Serão cerca de 60 mil os trabalhadores com acesso ao cheque-refeição.

Redação Latina