Vários pais estarão contra o programa plurilingue nas creches – deputada

Vários pais estarão contra o programa de educação plurilingue nas estruturas de acolhimento de crianças, que beneficiam do chamado ‘cheque-serviço’. Quem o diz é a deputada Françoise Hetto, do Partido Cristão Social (CSV), que já questionou o ministro da Educação sobre a matéria.

Segundo as informações da deputada, “um determinado número de país opõe-se ao programa”, por considerar que as crianças já estão expostas a línguas suficientes.

Em causa está o programa de educação plurilingue, que entrou em vigor em outubro e segundo o qual os prestadores do cheque-serviço têm de comunicar em francês e em luxemburguês com as crianças, de forma a promover o multilinguismo. Neste âmbito, os pais têm direito a 20 horas de acolhimento gratuitas por semana, para as crianças entre um e quatro anos de idade.

Gratuitidade que não será argumento suficiente para muitos pais, que, segundo a deputada cristã-social, “recusam categoricamente” que os filhos sejam, desde já, obrigados a ser familiarizados com o luxemburguês.

Françoise Hetto adianta que há pais que chegam mesmo a pedir aos educadores para que “excluam” as crianças das atividades que decorrem em luxemburguês, atividades essas que são organizadas durante as 20 horas gratuitas do programa de apoio à educação plurilingue.

Numa questão parlamentar dirigida a Claude Meisch, a deputada do CSV quer saber se o ministro está ao corrente destes casos e como é que as creches devem reagir nestas situações.

Françoise Hetto quer ainda saber se os pais que proíbem os filhos de participar nas atividades previstas no programa plurilingue continuam a ter direito às 20 horas de acolhimento gratuitas.

