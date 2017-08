Vários voos cancelados por causa de incidente no aeroporto do Findel

Foi uma noite difícil no aeroporto do Luxemburgo. Um incidente no Findel obrigou ao cancelamento de vários voos.

De acordo com a RTL, o caos começou por volta das 22:30, com vários voos da Luxair a serem desviados para Frankfurt-Hahn.

Nas redes sociais, a lux-Airport, a empresa que gere o aeroporto do Findel, dizia apenas que “a pista estava fechada por causa de uma pequena aeronave”, que levou ao desvio para Hahn de pelo menos dez aviões. Já a RTL escreve que um avião foi obrigado a aterrar no Findel sem iluminação, pousando no relvado ao lado das pistas, oq ue deixou o aeroporto bloqueado.

Sabe-se, neste momento, que a situação ainda não voltou a normalidade. Esta manhã já foram cancelados pelos menos dois voos operados pelas companhias KLM e Lufthansa, com destino a Amesterdão e Frankfurt, respetivamente.

A lux-Airport pede aos passageiros que contactem as respetivas companhias aéreas.

Redação Latina