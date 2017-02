Veja as principais atuações nos Grammys

Foram muitos os artistas que pisaram o palco do Staples Center na noite de domingo para a entrega dos Prémios Grammy. Veja aqui uma compilação das principais atuações da noite, que a Blitz foi revelando, entre homenagens, apresentações de temas e revelações de duetos.

A vencedora da noite com cinco estatuetas douradas, assim como muitos outros artistas, não se conteve durante a homenagem que prestava a George Michael, o mais recente artista falecido. Adele interpretou “Fastlove” um tema de 1996 de George Michael, tendo de repetir o início da música devido à emoção. Durante a atuação, é visível o esforço que faz para não chorar. Veja os vídeos:

Outra das grandes homenagens da noite aos que partiram cedo demais foi conduzida por Bruno Mars, a Prince. Em palco com os The Time, antigos associados de Prince, Mars vestiu-se a rigor com casaco púrpura e camisa branca para interpretar “Let’s Go Crazy”, tema de 1984. Veja em baixo:

Além de George Michael e Prince, a cerimónia deste ano foi palco de homenagens a muitas outras figuras da música que nos deixaram durante 2016. Desta vez John Legend e Cynthia Erivo interpretaram, em conjunto, “God Only Knows”, dos Beach Boys enquanto imagens dos falecidos eram projetadas em ecrã, tais como Leonard Cohen, Merle Haggard e Greg Lake, entre tantos outros. Veja a vídeo:

Além dos tributos, outros artistas brilharam em palco, apresentaram novos temas, e surpreenderam com duetos. Para Beyoncé, a noite não foi muito agradável, tendo vencido 2 prémios das nove em que estava nomeada. Ainda assim, a artista não se deixou intimidar e esteve absolutamente à altura quando subiu a palco. Visivelmente grávida, a cantora interpretou “Love Drought” e “Sandcastles”, dois temas do mais recente álbum “Lemonade”. Veja o vídeo em baixo:

Lady Gaga e dos Metallica também surpreenderam já que, juntos, interpretaram “Moth Into Flame”, tema dos Metallica presente no último álbum destes, Hardwired… To Self-Destruct. A performance não começou, no entanto, da melhor forma, com a banda a ter de ultrapassar alguns problemas de ordem técnica, nomeadamente com o microfone de James Hetfield. Veja em baixo: