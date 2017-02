Vem aí muito material inédito de Prince

Este verão, as cores serão em tom mais púrpura. A Warner Bros. irá editar, no dia 9 de junho, uma grande dose musical da autoria de Prince, com muito material nunca antes visto.

A mansão-estúdio de Paisley-Park, o cofre-forte do Rei da Púrpura, tem sido constantemente remexido em busca de novo material, o que não é difícil visto estar recheado. Foram encontrados dois álbuns com músicas inéditas, e irão também ser editados dois filmes-concerto lá descobertos.

Mas há mais. Segundo a Blitz, um dos álbuns mais icónicos e emblemáticos da carreira de Prince, Purple Rain, irá ser remasterizado e editado.

Recorde-se que boa parte da música de Prince ficou, este fim de semana, disponível nas principais plataformas de streaming, ao mesmo tempo que o músico foi alvo de tributo na cerimónia deste ano dos Prémios Grammy, que pode ver aqui.

(Foto: fashionbombdaily)