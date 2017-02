Vencedores Prémios SPA: Capicua, António Sala e Fernando Tordo

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) anunciou os vencedores dos prémios Pedro Osório, Igrejas Caeiro e José da Ponte, são, respetivamente, Fernando Tordo, António Sala e Capicua.

A atribuição destes galardões, realça a SPA em comunicado, é uma “homenagem a destacados autores marcantes da vida cultural e artística portuguesas”.

O cantor, compositor e letrista Fernando Tordo, de 68 anos, recebe no dia 21 de fevereiro às 18:30, o Prémio Pedro Osório, pelo seu disco “Outro Canto”, gravado no Brasil, “onde o autor-intérprete passa uma parte do seu tempo compondo e atuando”, assinala a cooperativa de autores.

O Prémio Igrejas Caeiro de Rádio é entregue no dia 28 de março ao realizador de rádio e também cantor e letrista, António Sala, de 68 anos, “como forma de reconhecimento de uma vida como autor e comunicador, em grande parte cumprida na rádio em programas de grande audiência”.

Por seu lado, o Prémio José da Ponte, dedicado a jovens autores, é entregue no dia 18 de abril, a Capicua, nome artístico de Ana Matos Fernandes, pelo seu trabalho livro-CD “Mão Verde” (2016).

As cerimónias de entrega dos galardões acontecem no auditório Frederico de Freitas, no edifício-sede da cooperativa, em Lisboa, que contará, além dos distinguidos e outras personalidades, com a presença do presidente da SPA, José Jorge Letria.

(Lusa / Foto: facebook)