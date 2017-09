Venda do BIL: LCGB exige “eslarecimentos e garantias”

Um dia depois de a imprensa ter sido noticiado a compra de 90% do capital do Banco Internacional do Luxemburgo (BIL), por uma holding chinesa, a central sindical LCGB reagiu com a exigência de “esclarecimentos e garantias” sobre o futuro dos trabalhadores daquela instituição bancária.

A RTL avançou na terça-feira que a Legend Holdings Corporation, com sede em Pequim, estará interessada em adquirir 90% do capital do BIL, ou seja, as ações detidas atualmente pela Precision Capital, o grupo de investidores ligados à família real do Qatar.

Ora, o sindicato cristão quer mais informações sobre o caso e já pediu uma reunião com a direção do banco.

A LCGB receia pela “manutenção e desenvolvimento do emprego no seio do BIL” e pelas condições de trabalho dos funcionários da empresa.

O Estado luxemburguês, que detém os restantes 10% do capital do BIL, ainda não confirmou o alegado interesse da holding chinesa.

