A venda iminente da ArcelorMittal Dudelange: Governo pede intervenção de Bruxelas

A venda iminente da fábrica da ArcelorMittal em Dudelange está longe de ser consensual. Três dias depois de a informação ter sido tornada pública, o ministro da Economia e o burgomestre de Dudelange pedem à Comissão Europeia que intervenha no caso.

Na origem da eventual venda está o projeto de aquisição de fábricas do grupo italiano Ilva por parte da ArcelorMittal, já que a regulamentação europeia sobre a concentração de empresas impede o comprador de deter uma posição dominante no mercado, algo que obriga o gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, a abandonar várias unidades fabris na Europa. A de Dudelange poderá ser uma delas.

O ministro da Economia, Étienne Schneider, pronunciou-se na sexta-feria sobre o caso, afirmando que não aprova o projeto e garantindo que o Governo vai agir para travar a decisão.

Hoje, Schneider passou da teoria à prática. Numa carta conjunta, o ministro da Economia e o burgomestre de Dudelange, Dan Biancalana, pediram ao presidente do Executivo comunitário, Jean-Claude Juncker, e à comissária para a Concorrência, Margrethe Verstager, que denunciem a posição da Comissão Europeia, de forma a que a fábrica de Dudelange seja preservada.

Noutra carta distinta, Étienne Schneider apelou hoje ao presidente do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, que apoie a iniciativa e intervenha também junto de Jean-Claude Juncker.

Entretanto, no âmbito deste caso, o grupo parlamentar do CSV solicitou a convocação de uma reunião da Comissão da Economia, na presença de Étienne Schneider.

Redação Latina