Venda de tabaco a menores de 18 anos proibida a partir de terça-feira

A partir de amanhã, os jovens com menos de 18 anos vão deixar de poder comprar tabaco e cigarros eletrónicos. A idade mínima legal para adquirir este tipo de produtos sobe assim de 16 para 18 anos. A alteração faz parte do reforço da lei antitabaco, aprovado há dois meses pelo Parlamento.

Outra das novidades prende-se ainda com o cigarro eletrónico, que passa a ser proibido em espaços públicos à semelhança do que já contece com o cigarro convencional.

A lei que começa a ser aplicada esta terça-feira teve como ponto de partida uma diretiva europeia, que já devia ter entrado em vigor. O principal objetivo é proteger a saúde dos jovens.

Segundo um estudo feito pelo TNS-Ilres, a pedido da Fundação Cancro, cerca de 70% dos fumadores começam a fumar antes dos 18 anos de idade e 94% antes dos 25 anos. Além disso, a maior percentagem de fumadores tem entre 18 e 24 anos.

Redação Latina