Venda de terrenos cresce 9% num ano

O Governo está satisfeito com o aumento de 9%, na venda de terrenos e bens imobiliários, registado em 2017 face ao ano anterior.

Em resposta a um pedido de esclarecimento por parte do deputado David Wagner (“déi Lenk”), o Executivo diz que esse aumento se deve a benefícios fiscais concedidos aos donos dos terrenos. Uma medida provisória instaurada em 2016, e prorrogada até ao final de 2018, para incentivar a venda de terrenos com vista à construção de habitações.

Desde 2016 que os particulares, com mais de dois anos de posse dos terrenos, pagam “apenas” 10% sobre as mais valias em caso de venda, em contraste com os habituais 42%.

Na lógica do Governo, esse incentivo fiscal foi o principal fator que contribuiu para o crescimento na venda de terrenos e de bens imobiliários. Em 2017 foram vendidos 1 923 terrenos contra 1 760 em 2015 e em 2016.

A resposta do Governo foi assinada pelos ministros Pierre Gramegna (Finanças), Marc Hansen (Habitação) e Dan Kersch (Interior).

Redação Latina