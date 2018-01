Vendidos quase 53 mil carros novos em 2017 – novo recorde

2017 foi um ano gordo para os vendedores de automóveis do Luxemburgo.

Foram vendidos 52.776 novos veículos, um número recorde, segundo dados avançados pelo semanário Wort.

O anterior máximo datava de 2008, com 52.359 viaturas novas vendidas.

Na comparação com 2016, o número de vendas do ano passado cresceu 4,38%.

De referir, ainda, que dezembro de 2017 tinha sido um mês problemático, nesta matéria, com uma quebra de 7,8%, em comparação com dezembro de 2016.

Há quatro marcas alemãs no top 5 das mais vendidas, com a Volkswagen a liderar a lista, com grande avanço sobre os concorrentes.

Volkswagen (6.309) BMW (4.993) Mercedes (4.589) Audi (4.468) Renault (4.053)

Redação Latina